Жилые дома загорелись под Воронежем из-за природного пожара

Природный пожар в Воронежской области подступил к жилым домам в селе Мечетка Бобровского района. Как сообщило издание «Блокнот», в данный момент пламя охватило шесть жилых и столько же нежилых построек.

В региональном главке МЧС сообщили, что сейчас тушением пожара занимаются прибывшие на место оперативные бригады спасателей.

Информации о пострадавших в ведомство пока не поступало. При этом там отметили, что работу спасателей осложняет порывистый ветер. Что стало причиной возникновения огня пока неизвестно.

Всего диспетчерская МЧС по Воронежской области за сегодня приняла уже около 140 заявок для вызова пожарных. Тяжелая обстановка сохраняется в Бобровском, Анненском и Рамонском районах.

В беседе с «360» в пресс-службе регионального главка МЧС подтвердили возгорание построек, но жилые они или нет сказать затруднились.