23 августа 2023, 04:50
Жилые дома в Москве пострадали после атаки украинских беспилотников
Собянин: жилые дома в Москве пострадали после атаки БПЛА
Сотрудники московских экстренных служб занялись осмотром территории комплекса Москва-Сити. В результате атаки дронов, пострадали жилые дома. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«Городские экстренные службы осматривают территорию в периметре Сити на предмет последствий удара. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках», — заявил градоначальник.
Реклама
По словам Собянина, после атаки БПЛА пострадавших нет.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку украинских националистов атаковать Москву. В ведомстве отметили, что ВСУ запустили три дрона самолетного типа в сторону столицы. Два из них были уничтожены системами ПВО в Подмосковье, а один подавили средствами РЭБ, он столкнулся со строящимся зданием в комплексе Москва-Сити.
Очевидцы опубликовали в Сети кадры с моментом взрыва рядом с башнями делового центра. На видео заметна вспышка света, после которой слышен громкий звук взрыва.
Беспилотники
Россия
Сергей Собянин
Москва 2023
Реклама
Реклама