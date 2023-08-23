Происшествия 23 августа 2023, 04:50 Жилые дома в Москве пострадали после атаки украинских беспилотников Собянин: жилые дома в Москве пострадали после атаки БПЛА Соцсети

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Сотрудники московских экстренных служб занялись осмотром территории комплекса Москва-Сити. В результате атаки дронов, пострадали жилые дома. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Городские экстренные службы осматривают территорию в периметре Сити на предмет последствий удара. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках», — заявил градоначальник.

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По словам Собянина, после атаки БПЛА пострадавших нет.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку украинских националистов атаковать Москву. В ведомстве отметили, что ВСУ запустили три дрона самолетного типа в сторону столицы. Два из них были уничтожены системами ПВО в Подмосковье, а один подавили средствами РЭБ, он столкнулся со строящимся зданием в комплексе Москва-Сити.

Очевидцы опубликовали в Сети кадры с моментом взрыва рядом с башнями делового центра. На видео заметна вспышка света, после которой слышен громкий звук взрыва.