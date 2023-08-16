16 августа 2023, 08:44
Жилые дома, школа и учреждение культуры пострадали при обстреле села в Брянской области
Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли село Куршановичи
Вооруженные силы Украины атаковали село Куршановичи Климовского района. Пострадали жилые дома и соцобъекты, сообщил утром 16 августа в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«ВСУ обстреляли село Куршановичи Климовского района. Пострадавших нет», — объявил он.
Реклама
Снарядами, по информации главы региона, повредили пять жилых построек, здания дома культуры и школы. Экстренные службы приехали на место.
В Калужской области сбили три беспилотника. Минобороны России сообщило, что их засекли около пяти часов утра. Губернатор Владислав Шапша заявил, что никто не пострадал, БПЛА не задели инфраструктуру.
Попытку устроить теракт в Белгородской области пресекли вечером 15 августа. Средства ПВО сбили один дрон. Разрушений или жертв не зафиксировали. Ответственность за нападение возложили на киевский режим.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама