Важное 16 августа 2023, 08:44 Жилые дома, школа и учреждение культуры пострадали при обстреле села в Брянской области Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли село Куршановичи РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины атаковали село Куршановичи Климовского района. Пострадали жилые дома и соцобъекты, сообщил утром 16 августа в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«ВСУ обстреляли село Куршановичи Климовского района. Пострадавших нет», — объявил он.

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Снарядами, по информации главы региона, повредили пять жилых построек, здания дома культуры и школы. Экстренные службы приехали на место.

В Калужской области сбили три беспилотника. Минобороны России сообщило, что их засекли около пяти часов утра. Губернатор Владислав Шапша заявил, что никто не пострадал, БПЛА не задели инфраструктуру.

Попытку устроить теракт в Белгородской области пресекли вечером 15 августа. Средства ПВО сбили один дрон. Разрушений или жертв не зафиксировали. Ответственность за нападение возложили на киевский режим.