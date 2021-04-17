Жилые дома сгорели в поселке под Владимиром

Огонь в поселке Суворотское Владимирской области полностью уничтожил две дачи и два жилых дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Ведомство поделилось видео работы пожарных.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники работают на задымленной улице поселка. Они проливают уже сгоревшие дома, чтобы огонь не пошел дальше.

В МЧС рассказали, что на одном из пожаров пострадал подросток. С ожогами его увезли в больницу.

Что стало причиной возникновения огня пока неизвестно. Но пламя раздувал сильный ветер, поэтому оно быстро перемещалось. Кроме того, жители вызвали сотрудников МЧС достаточно поздно. В ходе работ распространение пламени удалось остановить.