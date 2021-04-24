Жилые дома разорвало пополам из-за карстового провала под Нижним Новгородом. Видео

В результате сошедшего в селе Караулово Кстовского района Нижегородской области оползя образовался огромный провал, в который сползли несколько домов. Один из них фактически разорвало пополам. Люди вовремя успели покинуть строения, пострадавших нет.

О случившемся сообщили в местном муниципалитете, и опубликовали видео с места.

«Специалисты срочно выехали на место. Рассматривается возможность отвода грунтовых вод — хотя явных подтоплений не наблюдается. Службы работают на месте. Все произошло быстро — примерно за сутки. К счастью, никто не пострадал», — сообщила администрация Кстовского района.

Местным жителям, чье жилье было повреждено, было предложено временное жилье. Многие уже выехали. Сейчас специалисты осматривают трубы водо-и газоснабжения на предмет повреждений.

В июне 2019 года в Амурской области ливни подмыли дорожное полотно на трассе Чита-Хабаровск. В образовавшийся провал влетел автомобиль.