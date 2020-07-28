Жилую комнату с трупами животных нашли в подвале кемеровской многоэтажки

В Кемерово жильцы многоэтажного дома обнаружил в подвале трупы животных, а также жилую комнату с пневматической винтовкой. Источник, близкий к ситуации, рассказал «360», что внимание на подвал обратили после жалоб на блох.

В многоэтажном доме на проспекте Октябрьский один из жителей пожаловался, что его кусают блохи. Мужчина попытался привлечь внимание к проблеме через социальные сети. Позже управляющая компания провела дезинфекцию подвала и заварила вентиляционное отверстие. Но внутри, по словам источника «360», оказался кот, которого подкармливала соседка. Жильцы попытались вытащить животное.

«Соседи заходили в подвал и искали его, но два раза он вырвался. Потом ходили и выманивали его. Получилось так, что мы стали свидетелями непотребства, которое творилось в подвале», — пояснил собеседник «360».

По сведениям источника, в подвале было найдено около пяти трупов котят, а также останки взрослых кошек и собаки. Почему животные не могли уйти — неизвестно. А в отдаленном помещении оказалась обжитая комната с кроватью, шкафами и электрочайником. Там же, по словам источника, была найдена пневматическая винтовка. При этом собеседник не смог сказать, были ли слышны выстрелы.

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