«Кричал и просил о помощи для мамы»: жильцы рассказали об обрушении дома в Приморье

Жители частично обрушившейся пятиэтажки в Приморье рассказали «360», что сын погибшей женщины звал с балкона на помощь и кричал, что его маму придавила плита. Его пытались успокоить до приезда спасателей и скорой.

«Я вышла на балкон и услышала, как парень кричал и просил о помощи для своей мамы, кричал, что ее придавила плита», — сообщила соседка погибшей женщины.

На помощь звал ее старший сын Никита.

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«Люди из соседних квартир и мы пытались его успокоить, кричали из окон и балконов и начали вызывать скорую и спасателей», — добавила собеседница

Когда Никита оказался на улице, он рассказал, что его мама осталась в квартире. Он укрыл ее потеплее, и спасатели вывели парня наружу. Позже выяснилось, что мама Никиты умерла.

Очевидцы также рассказали о том, что проснулись глубокой ночью от громкого хлопка, сильной тряски и взвывших автомобильных сигнализаций.

Жители еще до приезда спасателей начали выводить из полуразрушенного здания детей. Нескольким мужчинам удалось спасти двух мальчиков и девочку, у которой были травмированы ноги. Лестница в подъезде на третьем этаже была полностью разрушена.

Источник фото: телеканал Вконтакте

Стена жилого пятиэтажного дома в приморском селе Новоснежино рухнула в ночь на 15 октября из-за хлопка газа.По версии регионального СК хлопок в доме на улице Авиаторов мог произойти из-за неисправности водонагревателя или другого бытового прибора.

В результате ЧП погибла женщина 1975 года рождения. По факту ее смерти возбудили уголовное дело. По предварительным данным, во время инцидента получил травмы ребенок.

Следователи сейчас изучают все обстоятельства произошедшего: были назначены все необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели.

Как сообщил губернатор приморья Олег Кожемяко, жильцы наиболее пострадавших квартир обрушившегося дома получат компенсации в размере 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества. По его словам, люди получат сертификаты после экспертной оценки.