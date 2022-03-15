15 марта 2022, 00:16
Жильцы московской многоэтажки оказались заперты в квартире из-за пожара
Источник «360»: на Миллионной улице в Москве произошел пожар, жильцы заперты в квартире
В Москве произошел пожар в многоэтажном жилом доме, сообщил «360» источник в экстренных службах. По имеющимся данным, застрявшие в нем люди просят о помощи.
Возгорание произошло в Богородском районе столицы. Открытое пламя видно с девятого этажа многоэтажки по адресу: улица Миллионная, 13, корпус 1.
Причины пожара, его площадь и информация о пострадавших уточняются. Погиб один человек.