Жильцы московской многоэтажки оказались заперты в квартире из-за пожара

В Москве произошел пожар в многоэтажном жилом доме, сообщил «360» источник в экстренных службах. По имеющимся данным, застрявшие в нем люди просят о помощи.

Возгорание произошло в Богородском районе столицы. Открытое пламя видно с девятого этажа многоэтажки по адресу: улица Миллионная, 13, корпус 1.

Причины пожара, его площадь и информация о пострадавших уточняются. Погиб один человек.