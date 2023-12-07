07 декабря 2023, 18:38
Жильцы хостела устроили драку с ножами в центре Петербурга
Массовая драка с ножами произошла накануне на улице Восстания в центре Петербурга. Полицейские выяснили, что разборку устроили жильцы хостела, написал сайт «Петроград».
Двоих пострадавших доставили в больницу с колото-резаными ранами предплечий, грудной клетки, а также пальцев. Всего в драке участвовали семь человек.
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Сейчас в обстоятельствах и причинах случившегося разбираются правоохранители. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Санкт-Петербург
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