Происшествия 07 декабря 2023, 18:38 Жильцы хостела устроили драку с ножами в центре Петербурга

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Массовая драка с ножами произошла накануне на улице Восстания в центре Петербурга. Полицейские выяснили, что разборку устроили жильцы хостела, написал сайт «Петроград».

Двоих пострадавших доставили в больницу с колото-резаными ранами предплечий, грудной клетки, а также пальцев. Всего в драке участвовали семь человек.

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Сейчас в обстоятельствах и причинах случившегося разбираются правоохранители. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.