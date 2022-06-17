Жильцы горящего дома на Тверской успели эвакуироваться до приезда пожарных

При пожаре в центре Москвы на Тверской, по предварительным данным, никто не пострадал. Жильцы успели эвакуироваться из здания до приезда пожарных расчетов.

В МЧС по Москве сообщили, что площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров. Загорелось чердачное помещение, потом по перекрытиям огонь распространился в другие части здания дореволюционной постройки. На месте работают пять пожарных расчета и оперативные службы города.

Для движения транспорта в сторону центра по Тверской задействовали левую полосу встречного движения.