Жильцов взорвавшейся пятиэтажки в Набережных Челнах пустили домой за вещами

Жильцам пятиэтажки в Набережных Челнах, где накануне взорвался газ, разрешили зайти в квартиры за вещами и документами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на мэрию.

Взрыв прогремел в квартире дома в Набережных Челнах во второй половине дня 25 октября. Погибла девушка 1999 года рождения, в больницу с травмами попали три человека: хозяин квартиры, где, предположительно, был эпицентр взрыва, и двое детей. Волна разрушила шесть квартир.

Спасатели эвакуировали из здания более 30 человек. Они остались ночевать в гостинице и у родственников. Следователи Татарстана завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования. К ликвидации последствий взрыва привлекли около 100 человек и более 30 единиц техники. Ранее СМИ сообщили, что живший во взорвавшейся квартире пенсионер жаловался на попытки соседей вытурить его из дома.