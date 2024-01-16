Происшествия 16 января 2024, 05:09 Жильцов воронежской многоэтажки эвакуировали после падения обломков БПЛА Мэр Кстенин: в Воронеже эвакуировали жильцов дома, поврежденного обломками БПЛА РИА «Новости»

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В Советском районе Воронежа эвакуировали жильцов дома, пострадавшего при атаке украинского беспилотника. Людей временно разместили в здании школы. Об этом сообщил мэр города Вадим Кстенин в своем Telegram-канале.

Градоначальник попросил жителей Воронежа не мешать работе оперативных служб и не подходить к обломкам и осколкам.

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«По итогу работы спецслужб по осколкам будем принимать дальнейшие решения. В любом случае, повреждения устраним, дадим людям возможность вернуться домой, как только это станет возможно», — пообещал Кстенин.

Ранее стало известно, что при атаке дронов ВСУ на Воронеж пострадал ребенок. Девочка получила резаные раны руки, ноги и шеи. Госпитализация не потребовалась — врачи оказали ей помощь на месте.

В ночь на вторник, 16 января, Министерство обороны России сообщило, что силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Воронежем. Губернатор региона Александр Гусев уточнил, что в результате падения обломков повреждения получили два многоквартирных и еще несколько частных домов.