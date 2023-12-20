Происшествия 20 декабря 2023, 10:28 Жильцов рухнувшего в Санкт-Петербурге дома переселили в гостиницы Губернатор Беглов: жильцов дома на улице Гороховой эвакуировали в гостиницы РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге жильцов уцелевших подъездов шестиэтажки на улице Гороховой и соседнего дома временно перевезли в гостиницы. Последнего жильца выселили из рухнувшего флигеля накануне, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Беглов.

По его информации, рухнули два расселенных подъезда аварийного флигеля. Последнего жильца уговорили съехать 19 декабря. Александр Беглов поблагодарил экстренные службы за проделанную работу.

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«Было грамотно принято решение о расселении соседнего дома. Опасности нет, но жизни людей гораздо дороже, поэтому решения было абсолютно грамотно выверенные», — сказал он.

Губернатор объявил, что движение по Гороховой улице перекрыли. Жильцов двух уцелевших подъездов и соседнего дома перевезли в гостиницы.

Шестиэтажный дом дореволюционной постройки на Гороховой улице, 73 в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга обрушился ночью 20 декабря. Никто не пострадал. Прокуратура устроила проверку.