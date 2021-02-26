Жильцов пострадавшего от взрыва дома в Нижнем Новгороде временно переселят в школу

Жителей многоэтажного дома в Нижнем Новгороде, где на цокольном этаже произошел взрыв газа, эвакуируют в пункт временного размещения. Им стала ближайшая школа.

«Сейчас проводится эвакуация жильцов 12-этажного дома в пункт временного размещения, развернутый на базе школы № 41», — заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ «Интерфаксу».

«Нижегородпассажиравтотранс» выделил автобусы для перевозки жителей в ближайший пункт размещения и для обогрева их на месте ЧП.

Взрыв бытового газа произошел в пятницу утром недалеко от входа в метро на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Ударная волна задела несколько припаркованных машин. Очевидица рассказала «360», что на месте происшествия стоял густой дым и чувствовался запах гари.

«Вызвала сразу чрезвычайные службы. Подошла ближе — там медицинский центр уже в обломках был. Выше этажом тоже стекла повыбивало», — вспомнила она.

По предварительным данным, один человек пострадал. Его госпитализировали, уточнил ТАСС. Еще несколько человек могут находиться под завалами. Там работают спасатели. Причина случившегося неизвестна. Прокуратура Нижегородской области начала проверку. СК РФ по региону открыл уголовное дело.