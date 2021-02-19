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    19 февраля 2021, 18:41

    Жильцов пятиэтажного дома эвакуировали из-за угрозы взрыва в Волжском

    Полина Петрова

    Жильцов пятиэтажного дома эвакуировали из-за угрозы взрыва в Волжском, написал сайт «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

    Жильцов пятиэтажного дома эвакуировали из-за угрозы взрыва в Волжском

    В одном из подъездов обнаружили взрывное устройство, которое похоже на тротиловую шашку. На место выехали сотрудники экстренных служб. Жильцов трех подъездов на время разместили в пунктах обогрева. Подозрительный предмет вынесли из дома. Его положили в специальный контейнер и вывезли для обезвреживания.

    После этого людям разрешили вернуться в свои квартиры. Представители правоохранительных органов пока никак не комментируют эту ситуацию.