Жильцов пятиэтажного дома эвакуировали из-за угрозы взрыва в Волжском, написал сайт «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В одном из подъездов обнаружили взрывное устройство, которое похоже на тротиловую шашку. На место выехали сотрудники экстренных служб. Жильцов трех подъездов на время разместили в пунктах обогрева. Подозрительный предмет вынесли из дома. Его положили в специальный контейнер и вывезли для обезвреживания.

После этого людям разрешили вернуться в свои квартиры. Представители правоохранительных органов пока никак не комментируют эту ситуацию.