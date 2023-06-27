Происшествия 27 июня 2023, 11:51 Жильцов пятиэтажки в Омске эвакуировали из-за сильного пожара МЧС: в Омске загорелся пятиэтажный дом на площади 1800 квадратных метров

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Крыша пятиэтажного жилого дома загорелась на площади порядка 1800 квадратных метров в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, возгорание произошло на балконе, затем огонь перекинулся на крышу здания. Спасатели эвакуировали 27 человек, в том числе восемь детей. Еще 43 жильца дома покинули место ЧП самостоятельно.

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«По предварительной информации пострадавших нет», — отметили в МЧС.

К тушению привлекли 59 человек и 14 единиц техники. К данному моменту пожар уже локализовали.

Крупный пожар накануне произошел в зоопарке Ростова-на-Дону. Огонь возник на территории экзотариума, где содержались ежи, шиншиллы, мыши и кролики и распространился на площади 300 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали почти 50 человек и 17 единиц техники. Во время пожара в зоопарке спасли примерно 50 животных, их вовремя эвакуировали. В результате происшествия никто не пострадал.