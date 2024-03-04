Происшествия 04 марта 2024, 18:47 Жильцов многоэтажки в Тобольске эвакуировали из-за опасного предмета Администрация: в Тобольске эвакуировали жильцов МКД из-за опасного предмета Freepik

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В Тобольске из многоэтажного дома в 4-м микрорайоне эвакуировали жильцов. В здании обнаружили «предмет, представляющий опасность». Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области в Telegram-канале со ссылкой на городскую администрацию.

На место прибыли представители силовых ведомств. Они осуществляют все необходимые действия.

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Изданию Ura.ru в администрации Тобольска рассказали, что для эвакуированных горожан выделили теплые автобусы. Люди смогут вернуться домой в течение полутора часов, добавили в мэрии.

Накануне жильцов многоэтажки эвакуировали в Москве после жалоб на запах газа. Люди также услышали похожие на взрыв звуки. Специалисты вскрыли подвал и обнаружили в нем открытый углеводородный баллон.