03 марта 2024, 18:37
Жильцов многоэтажки эвакуировали в Москве после жалоб на запах газа
Источник «360»: жители дома на северо-востоке Москвы пожаловались на запах газа
Похожие на взрыв звуки раздались в жилом доме на северо-востоке Москвы на улице Академика Ландау. После этого жильцы многоэтажки почувствовали сильный запах газа, рассказал источник «360».
По предварительным данным, во дворе дома проводили работы по благоустройству. Громкий звук связан с разрывом шланга сварочного аппарата.
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В настоящее время шесть подъездов проверяют с помощью газоанализаторов после жалоб жильцов на запах газа. Сотрудники экстренных служб эвакуировали из подъезда 25 человек, в том числе семь детей.
На месте также работают полиция и сотрудники газовой службы. Официальной информации о произошедшем пока не поступало.
По данным Мосгаза, дом не газифицирован.
UPD: специалисты вскрыли подвал и обнаружили в нем открытий углеводный баллон. Также в помещение зафиксировали повышенное содержание углеводорода. Его проветрили, жильцам разрешили вернуться в квартиры.
Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Серпухове. В результате травмы получили трое взрослых и один ребенок. Взрывная волна выбила стекла в загоревшейся и соседних квартирах.
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