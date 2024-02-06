Происшествия 06 февраля 2024, 10:05 Жильцов дома в Севастополе эвакуировали после взрыва газового баллона Губернатор Развожаев: никто не пострадал при взрыве газа в доме на Леваневского Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева

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В многоквартирном доме в Севастополе взорвался газовый баллон. Никто не пострадал. Ударная волна повредила перегородки между этажами, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Пострадавших не обнаружено. Всего эвакуировано из подъезда восемь человек, в том числе трое детей. Информация уточняется», — заявил он.

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Газовый баллон взорвался в одной из квартир дома по улице Леваневского, 18. Михаил Развожаев сообщил, что между первыми и вторым этажами обрушилась часть перекрытий. Общая площадь повреждений составила около 50 квадратных метров. Коммунальщики, по словам губернатора, перекрыли электро- и теплоснабжение, подачу газа и воды.

Взрыв газа без возгорания произошел в доме на улице Далгата в Дербенте. Пострадали два человека. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.