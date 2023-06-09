Происшествия 09 июня 2023, 11:48 Жильцам пострадавшего от БПЛА дома в Воронеже обещали оказать бытовую помощь Губернатор Гусев: жильцам пострадавшего от БПЛА дома на улице Белинского окажут помощь

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К дому в Ленинском районе Воронежа, в который попал беспилотник, приехали экстренные службы. После оценки разрушений жильцам окажут помощь, объявил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Дал первые поручения по бытовой помощи жителям дома, в который попал БПЛА. Им будет оказана поддержка, детали которой будут понятны после более подробного изучения последствий инцидента», — написал он.

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По словам главы региона, к многоэтажке на улице Белинского приехали подразделения МЧС, сотрудники ФСБ и других служб. Специалисты на месте решат, потребуется ли расселить подъезд или весь дом. Падение БПЛА и меры, которые предстоит принять, обсудят на совещании.

Осколки травмировали трех человек, госпитализация не потребовалась. В помещении, куда попал БПЛА, по словам Александра Гусева, в момент атаки никого не было.

Очевидцы сняли пролет дрона над улицами Воронежа и удар по многоквартирному дому на улице Белинского. Пострадали балконы и кровля соседнего здания. По одной из версий, целью удара мог стать авиазавод, но военные сбили его с курса при помощи средств радиоэлектронной борьбы.