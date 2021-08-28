Жилой пятиэтажный дом загорелся в Ялте. Видео

Примерно в 20:44 в ялтинские экстренные службы поступила информация о задымлении на крыше пятиэтажного жилого дома по адресу ул. Кривошта, 10. Прибывшие пожарные установили, что загорелась техническая надстройка на крыше. Было эвакуировано 17 человек.

В ГУ МЧС сообщили, что в 23:14 пожар был локализован на площади в 1000 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. К тушению пожара привлекли 52 человека и 16 единиц техники.

Портал «Ялта-24» сообщил, что глава города Янина Павленко приехала на место происшествия. Она заверила, что все, кому негде ночевать, разместятся в пунктах временного пребывания.

«Мы будем размещать людей в пансионате „Смена“, гостинице „Авангард“, в пансионате Чехова, помощь предлагают гостиницы и пансионаты Большой Ялты. Мы всех разместим», — заверила Янина Павленко.

В соцсетях загоревшийся дом назвали многострадальным. Он является одним из самых пострадавших по время наводнения.

Число пострадавших из-за подтопления в Ялте в конце июля достигло 49 человек. Один человек погиб, один — пропал без вести.