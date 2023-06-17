Происшествия 17 июня 2023, 01:40 Жилой многоквартирный дом загорелся в центре Белгорода МЧС России: в центре Белгорода загорелся жилой многоквартирный дом Пресс-служба МЧС

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Пожар разгорелся в жилом многоквартирном доме, расположенном в центре Белгорода. Сообщение поступило за четыре минуты до полуночи, заявили в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

Огонь охватил квартиры в 19-тиэтажном жилом оме на Свято-Троицком бульваре, сообщили в ведомстве.

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«Незамедлительно к месту вызова убыли дежурные караулы пожарно-спасательных частей 1-й, 2-й, 4-й, 29-й и специализированной пожарно-спасательной части», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что дальнейшая информация уточняется.

Telegram-канал Shot сообщил, что по предварительным данным, пожар возник в котельной, которая расположена на крыше здания. Жители дома эвакуированы.

МЧС сообщили в 01:30, что пожар в многоквартирном доме ликвидирован.