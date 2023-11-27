Эксклюзив 27 ноября 2023, 14:59 Жилой комплекс покрылся ледяной коркой на юго-востоке Москвы ЖК на юго-востоке Москвы покрылся ледяной коркой из-за прорыва трубы отопления

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На юго-востоке Москвы, по адресу Газгольдерная, дом 10 в жилом комплексе прорвало трубу отопления. Из-за этого фасад третьей и четвертой секций покрылись ледяной коркой, а на балконах повисли огромные сосульки.

В пресс-службе управляющей компании сообщили, что дом сдан частично, поэтому устранение проблемы находится полностью под контролем застройщика. В данный момент они уже приступили к ликвидации аварии.

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Ранее еще одна авария произошла в элитном московском ЖК «КутузовGRAD II», затопленными оказались десятки квартир, в лифте с потолка лил дождь. По информации «360», в первом подъезде второго корпуса прорвало трубу. Вода текла из шкафа отопления, в котором утром хозяйничали сантехники. Ее удалось перекрыть и протечку устранить.