Жилой двухэтажный дом загорелся в Тюмени

Пожар произошел в жилом двухэтажном доме на улице Комбинатской в Тюмени, сообщил сайт URA.ru со ссылкой на пресс-службе управления МЧС РФ по региону.

«На улице Комбинатской, 47 загорелся частный жилой двухэтажный дом. Сообщение об этом поступило на пульт дежурного в 17:37. В 18:10 пожар был локализован», — отметили спасатели.

Сгорели кровля и второй этаж. С огнем боролись шесть единиц техники и 22 человека личного состава. Данных о погибших и пострадавших при пожаре нет.