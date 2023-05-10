Происшествия 10 мая 2023, 13:46 Жилой дом загорелся во Владимирской области

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В поселке Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области минувшей ночью, 9 мая, произошло возгорание в частном доме. Об этом написали «Владимирские ведомости» со ссылкой на МЧС по региону.

К моменту приезда пожарных пламя успело охватить крышу дома. Существовала угроза распространения огня на соседние участки, сообщили «Народные новости».

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В ведомстве рассказали, что сотрудников службы вызвали достаточно поздно, однако огнеборцы сумели справиться с огнем в кратчайшие сроки. Погибших и пострадавших в пожаре нет.