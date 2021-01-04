Жилой дом загорелся во Владимирской области. Видео

В жилом доме в Собинке (Владимирская область) загорелась квартира на третьем этаже. Как рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по региону Екатерина Мищенко, пожар охватил семь помещений общей площадью 100 квадратных метров.

Огонь распространился и на чердак общей площадью 1600 квадратных метров.

«Из дома были эвакуированы 24 человека, в том числе три ребенка. Один человек был спасен при помощи спасательного устройства», — сообщила Мищенко.

На месте ЧП работают 35 человек и 11 единиц техники. Пожар в доме на Рабочем проспекте начался 4 января, в 05:48. Информации о причине происшествия пока нет.