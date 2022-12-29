Происшествия 29 декабря 2022, 15:50 Жилой дом загорелся во Владимире. Спасатели эвакуировали 16 человек

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Во Владимире накануне загорелась квартира в многоквартирном доме № 31в по улице Ново-Ямской. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на оперативного дежурного Главного управления МЧС России по области.

Спасатели быстро справились с тушением горящей внутренней отделки квартиры на площади 10 квадратных метров, а также вывели из дома 16 человек, в том числе двое детей.

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По данным ведомства, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Сейчас правоохранители выясняют причину возгорания.

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