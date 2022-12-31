Происшествия 31 декабря 2022, 02:43 Жилой дом загорелся в центре Саратова Спасатели эвакуировали 45 человек из загоревшегося дома в центре Саратова РИА «Новости»

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Пожар произошел в ночь на 31 декабря в многоквартирном доме в центре Саратова, прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали 45 человек, сообщили в региональном МЧС России.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 23:47 (22:47 по московскому времени). В четырехэтажном здании, расположенном по адресу: Аэропорт, 3, загорелась кровля. Огонь распространился на 200 квадратных метров.

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Пожарные ликвидировали возгорание в 01:11. Пострадавших нет. Правоохранительные органы устанавливают причины инцидента.

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Ранее сообщалось, что из-за короткого замыкания произошло возгорание в подвале Московского международного университета. В результате происшествия никто не пострадал.