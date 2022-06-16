Жилой дом дореволюционной постройки загорелся в центре Москвы

В центре Москвы на Тверской улице загорелся жилой дом. Огонь распространился с крыши здания, пожару присвоен второй ранг сложности. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

В МЧС по Москве подтвердили, что по улице тверской дом 27 строение 2 горит семиэтажное административно-жилое здание.

Зданию на Тверской около 120 лет, огонь быстро распространился по перекрытиям. По предварительным данным, площадь возгорания 200 квадратных метров. На месте возгорания работают пять пожарных расчетов. Сведений о пострадавших не поступало.

В здании находятся 121 квартира, хостел и магазин. По предварительным данным, загорелось чердачное помещение. Тверская межрайонная прокуратура сообщила, что занимается установлением обстоятельств и причины возгорания.

Мосгортранс направил на место пожара два автобуса для временного размещения и обогрева жителей. Движение по Тверской улице в сторону центра ограничено до одной полосы.