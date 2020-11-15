Историческое здание середины ХХ века загорелось в центре Москвы

Пожар начался в жилом доме по адресу: набережная Тараса Шевченко, дом 1. По предварительной информации, загорелась кровля, сообщили в управлении МЧС по Москве.

«Площадь пожара выясняется. На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России», — сказали «360» в пресс-службе ведомства. Причина возгорания неизвестна. Сведений о пострадавших пока нет. Позже в МЧС уточнили, что на крыше загорелись мусор и строительные материалы. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Эвакуация людей не понадобилась.