Мужчина весом 250 кг пострадал при пожаре в Москве: его пытаются забрать на скорой

Пожар произошел в многоквартирном доме на Большой Переяславской улице в центре Москвы. Пострадал как минимум один человек, его передали скорой помощи. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар произошел в девятиэтажном доме по улице Большой Переяславской, 10. По предварительным данным, загорелся электрический щиток на шестом этаже. Люди высовывались из окон и просили о помощи. Валил густой черный дым.

Пожарные прибыли на место. Эвакуировали 24 человека. Спасли восьмерых жильцов.

Один человек пострадал. По данным источника, он весит около 250 килограммов. Его пытаются забрать на скорой.

Возгорание уже ликвидировали.

Накануне на Ярославском шоссе в Москве загорелся автобус. Информации о пострадавших не поступало. Источник «360» сообщал, что все люди успели покинуть автобус перед тем, как пламя охватило практически всю его площадь.