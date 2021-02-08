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    08 февраля 2021, 19:32

    Жилой дом загорелся в центре Москвы

    Александра Ломейко, Алла Морген

    В Пресненском районе Москвы произошел пожар в жилом доме, сообщил «360» источник в экстренных службах. Жильцов из подъезда пришлось эвакуировать.

    Пожарных вызвали в дом № 12 по Малой Грузинской улице, в котором загорелась квартира. В ГУ МЧС по городу уточнили, что пожар вспыхнул на третьем этаже.

    «Предположительно, [площадь возгорания] 10 квадратных метров», — добавили в ведомстве.

    Департамент транспорта Москвы предупредил в Telegram, что движение в районе пожара затруднено из-за работы оперативных служб.

    Возгорание уже удалось ликвидировать. Информация о пострадавших не поступала.