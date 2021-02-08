Жилой дом загорелся в центре Москвы

В Пресненском районе Москвы произошел пожар в жилом доме, сообщил «360» источник в экстренных службах. Жильцов из подъезда пришлось эвакуировать.

Пожарных вызвали в дом № 12 по Малой Грузинской улице, в котором загорелась квартира. В ГУ МЧС по городу уточнили, что пожар вспыхнул на третьем этаже.

«Предположительно, [площадь возгорания] 10 квадратных метров», — добавили в ведомстве.

Департамент транспорта Москвы предупредил в Telegram, что движение в районе пожара затруднено из-за работы оперативных служб.

Возгорание уже удалось ликвидировать. Информация о пострадавших не поступала.