Жилой дом загорелся в Сургуте. Один человек погиб

По данным информагентства, всего в здании проживает 46 человек, 12 из которых дети. По поручению мэра Сургута Вадима Шувалова, после эвакуации их разместят в гостинице «Обь» и школе № 22.

«Все дополнительные меры поддержки и положенные выплаты также обеспечим», — цитирует градоначальника сайт телеканала «Звезда».

Все пострадавшие госпитализированы, возгорание локализовано. К ликвидации последствий ЧП было привлечено 13 единиц спецтехники и 43 огнеборца. На месте происшествия работают пожарные бригады и представители мэрии.