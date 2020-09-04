04 сентября 2020, 14:01
Жилой дом загорелся в Сочи
Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Центральном районе Сочи. Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Спасатели узнали о возгорании в доме на улице Тоннельной 4 сентября, в 03:45. Загорелась квартира на третьем этаже, огонь распространился на площади 40 квадратных метров.
На место ЧП выехали пожарные. Работали девять человек и три спецмашины. Спасатели ликвидировали пожар в 04:20. Из здания эвакуировали 15 человек.
Из задымленного помещения на пятом этаже вывели 37-летних супругов с двухгодовалым ребенком, рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.