Жилой дом загорелся в Сочи

Спасатели узнали о возгорании в доме на улице Тоннельной 4 сентября, в 03:45. Загорелась квартира на третьем этаже, огонь распространился на площади 40 квадратных метров.

На место ЧП выехали пожарные. Работали девять человек и три спецмашины. Спасатели ликвидировали пожар в 04:20. Из здания эвакуировали 15 человек.

Из задымленного помещения на пятом этаже вывели 37-летних супругов с двухгодовалым ребенком, рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.