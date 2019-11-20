Жилой дом загорелся в Сочи. Есть пострадавшие

Спасатели получили сообщение о пожаре в квартире в 9:45 по местному времени. Жилой дом, в котором случился пожар, находится на пересечении улиц Анапской и Полтавской

Через семь минут на месте происшествия появились первые пожарно-спасательные подразделения. В тушении огня также приняли участие звенья газодымозащитной службы. Пожар распространился на 40 квадратных метров. К 10:25 огонь удалось потушить.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 25 человек эвакуировали из дома.

Единая дежурно-диспетчерская служба Сочи заявила, что из-за «отравления продуктами горения» два человека госпитализированы.