Происшествия 18 ноября 2022, 20:34 Жилой дом загорелся в ПСО «Мечта» в Ноябрьске

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Пожар произошел в потребительском садоводческом обществе «Мечта» в Ноябрьске. Там пламя охватило двухэтажный жилой дом. Об этом сообщил «Север-Пресс».

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Информация о возгорании поступила 17 ноября в 12:15. В тушении пожара задействовали 15 человек личного состава и семь единиц спецтехники. Пламя охватило площадь в 100 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось в 13:23. Информации о погибших и пострадавших не поступало.