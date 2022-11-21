Эксклюзив 21 ноября 2022, 07:34 Жилой дом загорелся в поселке Светлые Горы Московской области После полуночи в Красногорском городском округе загорелся жилой дом, никто не пострадал РИА «Новости»

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Ночью 21 ноября в поселке Светлые Горы Красногорского городского округа загорелся дом. Спасатели выехали на место, сообщил источник «360».

Пожар начался около 00:30. МЧС вызвали к дому в поселке Светлые Горы, 12/1. В Главном управлении МЧС России по Московской области подтвердили факт пожара. Пламя распространилось на площади 252 квадратных метра. Специалисты занимаются проливкой конструкций. Никто не пострадал.

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Другой крупный пожар произошел в поселке два года назад. Загорелся деревянный одноэтажный дом № 9. Пожарные локализовали огонь на площади 360 квадратных метров и потушили за несколько часов. Никто не пострадал, все 10 жителей эвакуировались из дома самостоятельно.

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