Жилой дом загорелся в Пензенской области | 360°

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Жилой дом загорелся в Пензенской области

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Возгорание жилого дома произошло в Пензенской области. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».

«Пожарные предотвратили распространение огня и оперативно справились с пожаром», — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

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В доме сгорела мансарда. Огонь тушили 19 спасателей с использование пяти единиц спецтехники. Никто не пострадал. Причина возгорания пока неизвестна.

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