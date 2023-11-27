27 ноября 2023, 17:52
Жилой дом загорелся в Новой Москве
Люди застряли на 11 этаже в горящей квартире в поселении Рязановское в Москве
В горящей квартире в поселении Рязановское в Москве оказались заперты несколько человек. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.
По его информации, возгорание произошло в жилом доме в поселке Знамя Октября. Из окон стал вырываться огонь и густой черный дым. По словам полицейских, два человека выпрыгнули из окна горящей квартиры.
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Часть жителей эвакуировалась из здания самостоятельно.
К месту происшествия уже приехали сотрудники экстренных служб — пожарные, скорая и полиция. Спасателям удалось попасть в горящее жилье.
О причинах пожара информации не поступало, как и о количестве пострадавших.
Ранее в столице перекрывали движение в районе Мосфильмовской улицы из-за сильного пожара. По данным ведомства, произошло возгорание электропроводки.
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