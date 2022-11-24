Происшествия 24 ноября 2022, 04:49 Жилой дом загорелся в Норильске из-за непотушенной сигареты

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Пламя охватило жилой дом в Норильске. Пожар произошел из-за непотушенной сигареты. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Пожар начался в квартире дома на Талнахской улице. Огонь распространился на площади в три квадратных метра. Спасатели вывели из здания четырех человек, однако после тушения на пепелище обнаружили тела двоих погибших.

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По неподтвержденной информации, причиной пожара послужила невнимательность во время крушения, написала «СвободнаяПресса».

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