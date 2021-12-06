Жилой дом загорелся в Нижнем Новгороде

Накануне в доме на Автозаводе в Нижнем Новгороде произошел пожар, вследствие чего жильцы были эвакуированы. Об этом сообщил сайт NewsNN.ru со ссылкой на региональное МЧС.

Пожар возник в бывшем общежитии на улице Дьяконова. Приехавшие к месту спасатели обнаружили, что в здании загорелось имущество в подсобке на первом этаже. Огонь охватил площадь в шесть квадратных метров. Сотрудники МЧС потушили пожар. В результате никто не погиб и не пострадал.