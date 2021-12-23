Жилой дом загорелся в Нижнем Новгороде на 600 кв. м. Видео

В Нижнем Новгороде загорелся жилой дом. Пламя охватило площадь 600 квадратных метров. Один человек погиб, спасатели эвакуировали четырех жильцов.

Пожар на улице Большой Покровской начался вечером 23 декабря. Загорелось двухэтажное жилое здание, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже и распространился на площади 600 квадратных метров.

Пожару присвоили второй ранг сложности. В тушении задействовали 43 человека и 10 единиц техники.

Из здания эвакуировали четырех человек. Известно об одном погибшем — мужчине. Пострадала женщина. Ее госпитализировали.