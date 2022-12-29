Происшествия 29 декабря 2022, 23:55 Жилой дом загорелся в Кургане. Два человека пострадали

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Серьезный пожар произошел в Кургане. Там загорелся жилой четырехквартирный дом на улице Демьяна Бедного. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.

Ситуация произошла в ночь на 29 декабря. Две квартиры на первом этаже пустовали, а в двух других находились люди. Двоих человек пришлось спасать с помощью трехколенной лестниц, одного спасли соседи.

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«Двое пострадавших были переданы медикам, которые находились на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

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В тушении огня задействовали 33 человека личного состава и восемь единиц спецтехники.