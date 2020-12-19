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    19 декабря 2020, 09:17

    Жилой дом загорелся в Красноярском крае. Фото

    Анастасия Калинина

    В закрытом городе Железногорске Красноярского края загорелся многоквартирный дом. Об этом на свой странице в Facebook сообщил первый заместитель главы ЗАТО города по ЖКХ Алексей Сергейкин.

    «Сегодня ночью произошел пожар в бывшем общежитии, а ныне многоквартирном доме по адресу: улица Ленина, 49. <…> К сожалению, четыре человека были госпитализированы, один человек погиб», — говорится в тексте поста.

    Сергейкин отметил, что сейчас управляющая компания проводит работы по восстановлению теплового контура и штатного электроснабжения. Он также опубликовал фото с места происшествия. На кадрах видны обугленные черные стены здания. В помещении ничего не сохранилось.

    Источник фото: страница Алексея Сергейкина в Facebook

    По словам первого заместителя, возгорание произошло ночью по техническим причинам. Сотрудники МЧС оперативно потушили пламя. Рядом, в школе № 98, был развернут эвакуационный временный пункт, в котором уже находится 27 человек. Помимо спасателей, на месте работают представители Росгвардии и МВД.