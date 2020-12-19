Жилой дом загорелся в Красноярском крае. Фото

«Сегодня ночью произошел пожар в бывшем общежитии, а ныне многоквартирном доме по адресу: улица Ленина, 49. <…> К сожалению, четыре человека были госпитализированы, один человек погиб», — говорится в тексте поста.

Сергейкин отметил, что сейчас управляющая компания проводит работы по восстановлению теплового контура и штатного электроснабжения. Он также опубликовал фото с места происшествия. На кадрах видны обугленные черные стены здания. В помещении ничего не сохранилось.

Источник фото: страница Алексея Сергейкина в Facebook

По словам первого заместителя, возгорание произошло ночью по техническим причинам. Сотрудники МЧС оперативно потушили пламя. Рядом, в школе № 98, был развернут эвакуационный временный пункт, в котором уже находится 27 человек. Помимо спасателей, на месте работают представители Росгвардии и МВД.