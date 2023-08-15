Происшествия 15 августа 2023, 06:57 Жилой дом загорелся в Красноярске МЧС: в Красноярске загорелся жилой дом, площадь пожара составила 500 кв. метров

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В Красноярске в переулке Маяковского загорелся жилой многоквартирный дом. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, в тушении задействовали 37 единиц техники, сообщило на своем сайте Главное управление МЧС России по Красноярскому краю.

Жильцы обратились в экстренные службы в 05:45 (01:45 по московскому времени). Подразделения МЧС выехали на место и выяснили, что горела кровля многоквартирного дома в переулке Маяковского. Площадь пожара достигла 500 квадратных метров, в 10:35 (06:35 по московскому времени) его локализовали. На тушение бросили 104 человека и 37 единиц техники.

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Никто не пострадал. К приезду пожарных 138 человек, в том числе 11 детей, эвакуировались самостоятельно. Горадминистрация Красноярска сообщила, что к дому отправили четыре автобуса. В случае необходимости жильцов примут в пунктах временного размещения.

Прокуратура Красноярского края устроила проверку. Она оценит работу управляющей компании «ЖСК», которая занималась обслуживанием этого дома.