Жилой дом загорелся в Краснодаре. Видео

В Краснодаре рано утром в воскресенье загорелся многоквартирный жилой дом. Сотрудники МЧС эвакуировали 25 жильцов. Информации о погибших не поступало. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Возгорание произошло по адресу: улица Красная. В 02:45 пожар был локализован на площади 350 квадратных метров. Примерно через час было локализовано открытое горение.

«В 03:57 — полная ликвидация пожара. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 25 человек», — говорится в сообщении.

После вызова о пожаре на место оперативно выехала группа Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона и штаб Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Всего к тушению были привлечены 53 человека от РСЧС и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России 43 человека личного состава и 11 единиц техники.

Пока неизвестно, что стало причиной пожара. В ближайшее время это выяснят специалисты. На кадрах, предоставленных МЧС, видно, что дом после пожара обуглился и еще немного дымится.

В воскресенье в Сузунском районе Новосибирской области на пожаре погибла многодетная мать и двое ее детей. Еще двое сильно пострадали.