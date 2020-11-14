Жилой дом загорелся в Красноармейске

Пожар начался на чердаке и крыше двухэтажного жилого дома в Заречном тупике городского округа Красноармейск. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

К моменту прибытия пожарных огонь распространился на площади в 600 квадратных метров. Есть угроза распространения огня по всему зданию. В данный момент на месте работают 66 человек и 18 единиц техники.

Как сообщил источник, «360» в экстренных службах, огонь занял площадь в 1000 квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия пока нет.