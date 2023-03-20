Происшествия 20 марта 2023, 15:11 Жилой дом загорелся в казанском поселке Вознесение

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В казанском поселке Вознесение накануне загорелся жилой частный дом. Об этом написал сайт Inkazan со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Инцидент произошел в Ноксинском переулке в вечернее время суток. По словам очевидцев, семья, проживающая в доме, успела выбежать на улицу.

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Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Информации о пострадавших не поступало.

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