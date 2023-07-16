Происшествия 16 июля 2023, 21:21 Жилой дом загорелся в Донецке после обстрела ВСУ МЧС ДНР: на улице Куйбышева в Донецке загорелся многоквартирный дом после обстрела ВСУ Соцсети

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ВСУ снова обстреляли Донецк. В результате попадания снаряда в жилой многоквартирный дом на улице Куйбышева начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

«Причиной возгорания послужило попадание взрывоопасного предмета. На месте обнаружена пострадавшая в результате обстрела. Сотрудники МЧС вынесли женщину на свежий воздух и передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

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Площадь пожара составила 46 квадратных метров. В настоящее время огонь потушили.

Украинские боевики весь день атакуют Донецк. Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало более 20 обстрелов за эти сутки. Последняя атака произошла в 20:30 — боевики выпустили по городу шесть снарядов калибра 155 миллиметров со стороны Галицыновки.

Ранее стало известно, что в Макеевке во время обстрела погибла мирная жительница.