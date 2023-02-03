03 февраля 2023, 20:35
Жилой дом загорелся в деревне в Новой Москве
Источник «360»: жилой дом загорелся в деревне Давыдково в Новой Москве
Пожар вспыхнул в жилом доме в деревне Давыдково в Новой Москве. На место уже прибыли пожарные, сообщил «360» источник в экстренных службах.
По словам собеседника, загорелось жилое кирпичное здание. Двухэтажный дом рассчитан на восемь квартир и имеет два входа. Огонь охватил кровлю строения, 20 квадратных метров которой обрушились.
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Как заявили жильцы дома, в здании могут находиться люди. Сейчас тушением огня занимаются специалисты. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Угрозу распространения пламени удалось снять.
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Деревня Давыдково находится в Новомосковском административном округе Москвы.
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