Эксклюзив 03 февраля 2023, 20:35 Жилой дом загорелся в деревне в Новой Москве Источник «360»: жилой дом загорелся в деревне Давыдково в Новой Москве РИА «Новости»

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Пожар вспыхнул в жилом доме в деревне Давыдково в Новой Москве. На место уже прибыли пожарные, сообщил «360» источник в экстренных службах.

По словам собеседника, загорелось жилое кирпичное здание. Двухэтажный дом рассчитан на восемь квартир и имеет два входа. Огонь охватил кровлю строения, 20 квадратных метров которой обрушились.

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Как заявили жильцы дома, в здании могут находиться люди. Сейчас тушением огня занимаются специалисты. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Угрозу распространения пламени удалось снять.

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Деревня Давыдково находится в Новомосковском административном округе Москвы.